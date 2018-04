Consumo de frutas cítricas ajuda a prevenir a endometriose

Estudo mostra que mulheres que ingerem uma porção diária de frutas como abacaxi ou laranja tiveram risco reduzido em 22% de desenvolver a doença

Não é de hoje que se fala nos benefícios da alimentação para a nossa saúde. As novidades sobre este ou aquele grupo de alimentos surgem a todo o instante. A mais recente trata de um dos maiores mistérios da medicina: a endometriose.

Entender o que causa o crescimento descontrolado das células do endométrio – e o processo inflamatório decorrente disto – é um desafio para cientistas de todo o mundo. Só depois de saber a causa é possível determinar um tratamento eficiente e mapear as formas de prevenção.

Na busca por respostas, uma nova pesquisa publicada na última edição da revista Human Reproduction, conduzida por cientistas da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, mostrou que o consumo de frutas é capaz de reduzir as chances de uma mulher desenvolver endometriose.

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores coletaram,durante 20 anos, informações genéticas, físicas, biológicas e sobre o estilo de vida de 70 mil mulheres com idade entre 25 e 42 anos.

Também foram avaliadas informações sobre os hábitos alimentares – foram verificadas a frequência com que as mulheres ingeriam 130 itens alimentícios, incluindo bebidas. As opções de respostas variavam de nunca ou menos de uma vez por mês a seis ou mais vezes por dia. O uso de suplementos nutricionais também foi monitorado para evitar distorções.

As participantes que relataram consumir frutas e outros vegetais 3, 4, 5, 6 ou mais vezes por dia tiveram, respectivamente, 9%, 10%, 18% e 12% menos risco de endometriose no comparativo com as que afirmaram comer duas ou menos porções diárias.

