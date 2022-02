Prefeitura de Macapá inaugura Sala do Empreendedor

Além de disponibilizar serviços do Município, espaço vai trabalhar o fomento junto aos empreendedores.

A partir de agora os empreendedores macapaenses terão um espaço dedicado ao desenvolvimento dos seus negócios. A Sala do Empreendedor disponibilizará uma série de atividades empresariais que facilitarão o dia a dia de empresários, Microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas que estão em fase de estruturação do seu negócio. A iniciativa da Prefeitura de Macapá tem o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e foi inaugurada na terça-feira, 1º de fevereiro.

O espaço fica localizado na Avenida Iracema Carvão Nunes, no Centro de Macapá, e de acordo com o prefeito de Macapá, dr. Furlan, é uma iniciativa que visa facilitar e desburocratizar a vida do munícipe.

“Este é um espaço que vem facilitar a vida das pessoas que querem gerar empregos e isso é muito importante. Vamos dar possibilidade para que esta iniciativa seja valorizada”, garante o gestor.

No espaço, os empreendedores terão orientações sobre gestão dos negócios e também poderão fazer a abertura de empresas. Esta iniciativa atende a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e permite ainda o cadastro de MEIs, capacitações, negociações de tributos, emissão de nota fiscal de serviço, do carnê do IPTU e do Alvará de Funcionamento e certidão negativa.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá, Iraçu Colares, disse que a instituição sempre estará aberta a parcerias que visem o desenvolvimento econômico do município.

“Estamos aqui para prestar serviço e ser parceiro nas atividades que geram economia para o nosso estado. Com espaços como esse para o empreendedor, estaremos contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da economia do município”, ressalta.

Na ocasião, o vice-governador do Amapá, Jaime Nunes, disse que é fundamental estimular a geração de empregos pelo setor privado e que isso também será feito pela Sala do Empreendedor.

“Este espaço existe com o apoio da Prefeitura para orientar o empreendedor a melhorar o seu negócio e juntos vamos trabalhar para estreitar as relações com os empreendedores e também a educação empreendedora”, destaca.

Serviço

A Sala do Empreendedor fica na Avenida Iracema Carvão Nunes, 267, bairro Central. O espaço atende ao público de segunda à sexta-feira, das 8h as 14h.

