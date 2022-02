Quadra da Igreja Jesus de Nazaré passa a ser ponto fixo para pacientes com sintomas leves da Covid-19

A iniciativa busca reduzir o fluxo nas unidades de urgência e emergência e ampliar os pontos para testagem.

Nesta quarta-feira (2), a Prefeitura de Macapá, em parceria com Governo do Estado e a Faculdade Anhanguera, iniciou a testagem para pacientes com sintomas leves da Covid-19. A atividade acontece na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, que agora é um ponto fixo destinado a pacientes com sintomas leves. No espaço é possível fazer retestes.

A iniciativa busca reduzir o fluxo nas unidades de urgência e emergência e ampliar os pontos para testagem na capital. A secretária municipal de Saúde, Érica Aymoré, explica que os testes feitos no local também seguem uma série de critérios.

“Pacientes com coriza, febrícula [febre fraca], tosse esporádica e sintomas gripais são atendidos na quadra, mas neste local não temos o atendimento médico. Se o teste for positivo, o paciente é encaminhado para uma unidade de referência da Covid-19”, esclarece a secretária.

Para a aposentada, Valdenora Brito, 78 anos, a realização do exame contra a Covid-19 representa um alívio. “Estou com suspeita da doença e por isso vim fazer o teste. Essa é uma forma da gente se proteger e proteger o próximo”, diz a aposentada.

Reteste

O exame é ofertado a pacientes com 5 dias de evolução da doença e que já estejam há 24h sem sintomas. Os pacientes que possuem atestado médico de 7 a 10 dias não precisam fazer o procedimento novamente.

