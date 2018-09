Turismo: Entenda a importância da capacitação profissional

O setor deve alcançar 9,1% do PIB brasileiro em 2027

O futuro do turismo é promissor para o país. Em 2017, esse setor movimentou R$5,8 bilhões de dólares referentes à atividades diretas e indiretas. E o seu impacto na economia do Brasil deverá alcançar R$739 bilhões, cerca de 9,1% do PIB em 2027, e empregar 8,91 milhões de pessoas.

Conforme o Ministério do Turismo (Mtur), no último ano, foi registrado o desembarque em território brasileiro de 6,6 milhões de passageiros estrangeiros. “Apesar do Brasil receber todo ano 6 milhões de turistas, esse número está estagnado. E isso ocorre porque o Brasil ainda não tem a visão de que investir no turismo é rentável. Porém, a área vive sempre uma crescente, porque os brasileiros costumam viajar muito”, avalia a turismóloga Marcela Saad Nascimento.

Ainda segundo turismóloga, em 2001, houve um bom crescimento de faculdades no Brasil que ofereciam a graduação em Turismo. “A graduação é mais voltada para administração de empresas que lidam com a área. É importante que o profissional vá em busca de outras capacitações, principalmente aqueles que estão em contato direto com o turista”, defende. Segundo informações divulgadas pelo INEP, em 2016, era possível encontrar 186 cursos de graduação de Turismo que receberam no ano cerca de 14.800 matrículas.

Em um universo cada vez mais competitivo, a profissão exige ampla capacitação e conhecimento. Por esse motivo é primordial que o profissional goste de exercer o trabalho, domine um segundo idioma e procure sempre proporcionar satisfação ao cliente.

Marcela Saad trabalha há 15 anos na área e já teve a oportunidade de passar por vários setores e garante que a capacitação é algo muito importante em todos os setores do turismo. “Para as pessoas que trabalham em contato direto com o turista, ter uma segundo idioma é fundamental. Além disso, quem procura por um guia turístico procura por um serviço de qualidade e deseja ser bem recepcionado. A capacitação permite esse preparo”, conclui a turismóloga.

Pensando em capacitar os profissionais dessa área, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Educação, instituiu o PRONATEC Turismo. Trata-se de um recorte dos cursos de qualificação do PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Ministério da Educação – que irá contribuir para a melhoria da qualidade na prestação de serviços ofertados aos turistas durante os eventos nas cidades consideradas destinos turísticos.

E se eu quiser seguir essa carreira?

Fonte: Bárbara Maria – Ascom Educa Mais Brasil