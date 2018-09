Pólio e sarampo: mesmo ultrapassando meta, prefeitura disponibiliza vacinas

O Município de Macapá ultrapassou a meta de imunizar 95% das crianças de um a menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a poliomielite, segundo dados do Sistema Nacional de Imunização. A prefeitura conseguiu durante a campanha vacinar 99,83% de crianças contra o sarampo e 100,27% contra a pólio. Mesmo com o término da ação, as vacinas continuam disponíveis nas unidades de saúde, no atendimento de rotina das salas de vacina.

Macapá é o município com o maior número de crianças dentro da faixa etária para o recebimento da vacina e imunizou mais de 33 mil menores, colocando o estado do Amapá entre as sete capitais brasileiras que conseguiram atingir a meta de vacinação e não precisarão de um dia D de vacinação extra. “O cumprimento da nossa meta é reflexo de toda a estratégia de vacinação que a prefeitura montou nas unidades. As vacinas fazem parte do calendário nacional e continuam disponíveis nas UBS’s no atendimento de rotina. As crianças que não compareceram, que ainda não estão na faixa etária, ou que precisarão receber reforço, terão a vacina garantida”, explica a coordenadora de Imunização, Jorsette Cantuária.

Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Por isso, medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão acontecendo em todos os estados. Em Macapá, 33.260 crianças foram vacinadas. Já contra a poliomielite, 33.409 crianças receberam a vacina, que está disponível em duas formas: a injetável, para as que nunca foram imunizadas, e a tradicional gotinha, que é o reforço para as crianças já vacinadas.

No caso da vacina contra o sarampo, a única exceção é para crianças vacinadas contra a doença há menos de 30 dias. Somente após esse período é que poderá receber uma nova dose. Para vacinar é necessário levar a caderneta de vacinação à unidade de saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Jamile Moreira