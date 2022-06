Coletivo Juremas realiza o Arraiá du Sextô

Na próxima sexta-feira (1⁰), o Coletivo Juremas saúda o mês de julho com o Arraiá du Sextô, um evento que vai reunir cantoria, poesia e danças, além das comidas típicas de festas juninas.

O primeiro dia do mês de julho traz um significado a mais aos artistas integrantes do Juremas, por se tratar da data de aniversário da poeta Carla Nobre, uma das fundadoras do Coletivo.

Carla é uma das pessoas que mais incentiva e fomenta a cultura literária e a arte amapaense em sua plenitude.

Este Sextou do mês de julho é também uma homenagem a esta “Mulher Bacaba” que não foge à luta e usa de sua potência poética para abrir portas e ser referência a artistas, pesquisadores e entusiastas da arte.

O evento conta com as participações de Brenda Zeni, Tonny Silo e Jubson Blada, Edu Gomes, Coletivo Juremas e convidados.

Este Arraiá é uma realização do Coletivo Juremas e do Quarta de Artes da Pleta com apoio da Secult Amapá e do O Charme da Poesia.



Serviço

Arraiá du Sextô

Data: 1⁰. de julho |19h (sexta-feira)

Endereço: Bunker Desclassificáveis – Av.: Duque de Caxias, 1203, Santa Rita

Macapá/AP

Entrada Livre



