Edital PRF 2018: Ministro confirma concurso para este mês! Até R$10mil

Edital foi autorizado no dia 27 de julho; vagas são para policial rodoviário federal, de nível superior

O edital do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF 2018), autorizado para preenchimento de 500 vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, vai ser publicado em setembro. A confirmação veio ontem, 28, através do Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, durante encontro realizado no IBGE do Rio de Janeiro.

De acordo com o ministro, a previsão de publicação do edital foi passada pelo Diretor-Geral da corporação, Renato Dias. “É o que está previsto. Ainda ontem o Renato me dizia isto”, disse Jungmann.

A informação vai ao encontro do que disse o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco, Alexandre Rodrigues da Silva. Ele afirmou na última segunda-feira, 27, durante posse, que o edital deve ser publicado em setembro. “O concurso deve ser aberto no próximo mês”, disse Alexandre.

