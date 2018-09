Fala, Amazônia! ensina como se precaver da doença de chagas

E no programa Fala, Amazônia! de hoje nossa entrevistada é a pesquisadora Valeria Bezerra, da Embrapa. Ela nos falará sobre como você, consumidor de açaí, pode se precaver contra a doença de Chagas. Quais são as tecnologias disponíveis e que devem ser exigidas na hora de comprar um açaí seguro. Recebemos também o Senhor Dominguinhos, produtor e liderança na área da Agroecologia. E vamos apresentar o que os candidatos ao Governo do Estado propõem em seus programas para a área ambiental. Além disso temos o giro de notícias e música bacana! Sintonize na 96,9 FM a partir das 13h, nos acompanhe pelo chicoterra.com ou em live pelo Facebook.

Apresentação Ana Euler com oferecimento da Baiuca do Chico Terra, o ponto da Cultura da Amazônia.

Foto: Chico Terra