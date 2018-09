Venezuelanos passam fome e Maduro come churrasco de luxo em Istambul

Presidente venezuelano visitou churrascaria que cobra até mil dólares por refeição

Lucas Amorim

O chef turco Nusret Gökçe, 35, conhecido com Salt Bae, é uma sensação gastronômica mundial. Tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e costuma postar vídeos e fotos preparando carnes com muito sexy appeal. A internet impulsionou sua fama, e seus negócios.

Tem restaurantes na Turquia, em Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, Nova York. Em comum, eles são frequentados por celebridades, atletas famosos, grandes empresários. Eles pagam até mil dólares numa refeição com pratos com enormes bifões de gado de primeira linha.

Até aí, é do jogo: gente rica gastando dinheiro em comida boa. Mas nesta segunda-feira Salt Bae divulgou em suas redes sociais a visita de um convidado inesperado: o rotundo presidente venezuelano, Nicolás Maduro. O chef postou seis fotos da visita de Maduro a seu restaurante em Istambul, mas rapidamente apagou a postagem. Em pouco mais de uma hora no ar, o post teve mais de 1.000 comentários.

