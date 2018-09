Cientistas chamam atenção da humanidade para ameaça ao resgate climático

Cientistas da Áustria, França, Inglaterra, Alemanha e Suíça chegaram à conclusão que o derretimento do permafrost (camada de solo permanentemente congelada) e a emissão de carbono – devido ao degelo – reduziram o orçamento de dióxido de carbono a quase zero.

Segundo estudo publicado na revista Nature Geoscience, exceder o volume de emissões de gases do efeito estufa poderia causar inevitavelmente uma catástrofe climática.

O orçamento de emissões de dióxido de carbono é a quantidade permitida de CO2 que pode ser liberada dentro de um período de tempo para não exceder o nível de aquecimento global estabelecido até o final desse período.

De acordo com o Acordo de Paris, assinado em 2015, para que cenário catastrófico de mudança climática seja evitado, o aumento da temperatura média deveria ser limitado a 1,5°C, enquanto que a emissão não deve ultrapassar 550 gigatons de dióxido de carbono.

Cientistas analisaram a influência da emissão de CO2 e metano (causado pelo derretimento do permafrost) sobre o orçamento de emissões. Os resultados mostraram que a liberação de 2.320 gigatons de CO2 chegaria ao limite do aumento de temperatura, ou seja, 1,5°C, enquanto que 3.230 gigatons ultrapassaria o limite em 2°C.

