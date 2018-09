Confira os 16 órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira

São diversas vagas para todos os níveis de escolaridade, além das vagas imediatas alguns órgãos disponibilizam cadastro de reserva.

Confira os 16 órgãos que abrem prazo de inscrição para concurso público e processo seletivo nesta segunda-feira, 24 de setembro, são diversas vagas com oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Concurso Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) abre concurso público com 700 oportunidades imediatas e para cadastro de reserva de servidores de nível médio e superior.

Processo Seletivo UFSJ – MG

Universidade Federal de São João del-Rei abre processo seletivo em Minas Gerais com vaga para Professor da área de Geografia Humana e Ensino de Geografia.

UNIRIO – RJ abre concurso público

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) abre concurso público com vagas para Professores de diversas áreas do conhecimento.

Processo Seletivo FAMESP – SP

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar abre processo seltivo em São Paulo com vagas para atuação em Botucatu e Bauru.

Processo Seletivo Prefeitura de Artur Nogueira – SP

Prefeitura de Artur Nogueira abre processo seletivo em São Paulo com oportunidades para Professores de diversas áreas do conhecimento.

Processo Seletivo IF Baiano

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano abre processo seletivo com vaga para Professor Substituto. Atuação será no campus de Valença.

Saiba mais no Edital Concursos