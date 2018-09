Três cidades em que a primavera é a estação ideal

Às 22h53 do dia 22 de setembro teve início a primavera brasileira, estação famosa pela intensidade das flores e pelo clima mais quente do que o inverno, porém mais ameno do que o verão, que se inicia apenas em dezembro. Na América Latina, por inspiração de Tarragona, na Catalunha, várias cidades se batizaram ou receberam o apelido de lugar da “eterna primavera”.

A lista é extensa e percorre quase toda a região: Arica, no Chile, Caracas, na Venezuela, Cidra, em Porto Rico, Ciudad de Guatemala, na Guatemala, Cochabamba, na Bolívia, Cuernavaca, no México, Medellín, na Colômbia, Trujillo, no Peru, e Tegucigalpa, em Honduras. Todas elas possuem o clima fresco e quente da primavera na maior parte dos meses do ano.

A seguir, contamos mais de três destinos para se viajar durante a primavera e aproveitar todas as suas potencialidades.

Cuernavaca, México

Desde o momento em que se entra na estrada México-Cuernavaca, percorrendo os 60 quilômetros que separam a cidade da capital mexicana, o viajante tem desejo de ali ficar para respirar o aroma do bosque de Ajusco, que os mexicanos dizem ser um rito de boas-vindas.

Quando se chega ao local em que se inicia a cidade, centenas de cores de flores de buganvílias de diferentes tons recebem os turistas. Apelidada de “Cidade da Eterna Primavera” do México, ela de fato está em um lugar privilegiado que permite que o clima seja agradável o ano inteiro e que atraía uma multidão de moradores da Cidade do México a cada final de semana ou feriado prolongado.

Veja mais no Cenário MT