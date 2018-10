Brasil terá mais 98 voos internacionais nos próximos meses

Pedro Rafael Vilela

O Brasil terá o incremento de 98 frequências de voos internacionais ao longo dos próximos seis meses, segundo um estudo do Instituo Brasileiro de Turismo (Embratur) com base em dados fornecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Panrotas e companhias aéreas.

De acordo com o estudo, os novos voos partirão de 14 países: Israel, África do Sul, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Argentina, Bolívia, Equador, Chile, Paraguai e Estados Unidos. São 54 novas ofertas e 44 frequências adicionais. Ao todo, serão 144 frequências semanais, entre outubro deste ano e abril de 2019, somados aos que já operam regularmente entre os destinos internacionais e o Brasil.

Entre as novidades, está a abertura de um voo entre São Paulo e Tel Aviv (Israel), a partir de dezembro, que será operado pela Latam três vezes por semana. A Air Europa vai abrir um voo entre Fortaleza e Madri, que sairá duas vezes por semana, com previsão de início em abril do ano que vem.

Também estão previstos novos voos ligando sete cidades brasileiras a Buenos Aires, operados por por empresas como Gol, Latam, Andes e Azul.

Para a presidente da Embratur, Teté Bezerra, o aumento da conectividade para o Brasil também faz parte da agenda de tratativas do órgão com representantes das empresas aéreas.

“Os números mostram que a estratégia de promoção do Instituto Brasileiro de Turismo, com foco nos países considerados prioritários, pode ser um dos fatores determinantes para o crescimento do turismo brasileiro. A ampliação de voos internacionais é um dos principais pontos da agenda governamental da Embratur e de parceiros nacionais”, afirmou Teté.

Aumento de oferta

O estudo mostra que, neste mês, a oferta mensal de voos cresceu 2,30% em relação ao mesmo período do ano passado (5.138 para 5.256 frequências mensais). Houve ainda acréscimo de 5,53% nos assentos, que passaram de 1.154.696 para 1.218.526.

No ano passado, eram 1.160 voos semanais partindo de outros continentes para o Brasil. Neste ano, já são 1.187, segundo a apuração do mês de outubro.

A América Latina continua sendo a região que mais oferta viagens para o Brasil. Atualmente, são 659 frequências semanais diretas para 17 cidades diferentes. Em seguida, aparece a Europa, com 245 voos semanais para 12 destinos.

A América do Norte (Estados Unidos e Canadá) vem em seguida, com 208 operações semanais ligando o Brasil a 14 cidades. Com a África, são realizados 42 voos semanais, que ligam o Brasil a seis destinos diferentes.

Por último, aparece a Ásia, com voos operados para quatro cidades, totalizando 33 frequências semanais.

Agência Brasil