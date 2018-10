Barca das Letras rumo aos rios Macacoari e Pedreira no Amapá

A ação ocorre com o apoio das próprias comunidades, da Escola Estadual Eugênio Machado e da Escola Estadual do São Tomé do Macacoari. A Barca das Letras é uma biblioteca destinada ao público infantil, que nasceu nas comunidades tradicionais do Amapá em 2008 e, desde então, já arrecadou e distribuiu mais de setenta mil livros/gibis para crianças de treze Estados e cinquenta municípios de norte a sul do país. Ganhou dois prêmios do Ministério da Cultura(2010 e 2014) e está com projeto aprovado na Lei Rouanet(Lei Nacional de Incentivo à Cultura) aguardando doações de pessoas físicas, que podem receber todo o valor doado de volta na Declaração Completa do Imposto de Renda 2019.

Este ano, a Barca das Letras já realizou quinze ocupações lúdicas de incentivo à leitura com crianças de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas do Amapá, Pará, Bahia e Rio de Janeiro, localizadas em nove municípios. Atualmente, a sede da biblioteca é em Brasília/DF.