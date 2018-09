Biodiversidade é tema do “Fala, Amazônia!” de hoje

E no programa Fala, Amazônia! de hoje nosso entrevistado é o Procurador da República Rodolfo Soares Ribeiro Lopes, do Ministério Público Federal do Amapá, ele vai falar sobre a Lei 13.123/2015, também conhecida como Lei da Biodiversidade e suas implicações para pesquisadores e empresas que exploraram o patrimônio genético de espécies nativas e/ou o conhecimento tradicional associado.

Também vamos conversar com a pesquisadora Teresinha de Jesus do IEPA, que vai nos contar sobre sua pesquisa com os ativos da biodiversidade no Amapá. Além disso temos o giro de notícias, agenda cultural e música bacana! Sintonize na 96,9 FM a partir das 13h, nos acompanhe pelo chicoterra.com ou em live pelo Facebook.

Apresentação Ana Euler com oferecimento da Baiuca do Chico Terra, o ponto de cultura da Amazônia.