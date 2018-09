Saiba o que observar ao escolher uma escola para seu filho

É preciso se sentir seguro ao definir o colégio na hora da matrícula

A hora de escolher uma boa escola para seu filho é um momento de extrema importância, tanto para os pais quanto para os estudantes. Essa é uma decisão de grande influência na vida de toda família. Afinal, uma boa educação é investimento a longo prazo, que impacta na vida pessoal, profissional e social. Por isso, essa escolha gera muitas dúvidas.

A escola é responsável pela formação dos alunos, seja por meio do conhecimento curricular, seja também pela formação humana do aluno ou na escolha da sua profissão futuramente, como previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A criança ou jovem passa parte significativa de seu tempo na escola. É uma fase em que o seu caráter está em construção, onde pode aprender e compartilhar valores adquiridos, se relacionar com os colegas, aprender a trabalhar em equipe, falar em público e desenvolver a sua personalidade.

Por isso, a decisão pelo estabelecimento de ensino deve ser levado tão à sério pelos pais. O analista de sistemas Arquimedes Barbosa tem duas filhas matriculadas na Educação Básica, Maria Adriele, 11 anos, e Maria Isabel, 8 anos. Para escolher a escola das filhas, ele leva em consideração a localização. “Já pensei em mudar elas para uma outra escola, mas, por ser mais longe, preferi mantê-las. Sempre observo também o sistema de ensino” pontua.

Já a jornalista Fernanda Carvalho, mãe de dois meninos – Lucca de 14 anos e João de 10 anos – decidiu matricular cada filho em uma escola. “É bem mais cansativo ter filhos que estudam em escolas diferentes, mas, como mãe, percebi que seria melhor. Meus filhos têm perfis diferentes e precisam de escolas em sintonia com suas individualidades”.

Além da proposta pedagógica, pesou na decisão da jornalista o valor das mensalidades e a identificação da filosofia da escola com os valores familiares. “João não tinha se adaptado na escola antiga, que era muito tradicional. Hoje, ele estuda em uma escola que tem uma visão integral do ser humano, onde a espiritualidade está presente. Já Lucca precisava de uma escola que, além da qualidade de ensino, oferecesse prática esportiva”, conta Fernanda que considera muito importante a identificação da personalidade do filho com a escola, “Isso vai impactar no aprendizado e na formação deles enquanto pessoa”, conclui.

Dicas ao observar na hora de escolher a escola ideal para seu filho

Localização

Em cidades maiores, por exemplo, uma distância maior entre casa e escola pode ser prejudicial no desempenho do aluno. Com maior tempo de deslocamento, pode haver estresse em decorrência do trânsito.

Métodos pedagógicos

Há escolas de diferentes abordagens e métodos pedagógicos. Conhecer um pouco de cada uma pode ajudar a filtrar e escolher a melhor opção para seu filho.

Confiança



É necessário que os pais confiem na instituição de ensino. A criança passará a ter uma rotina na escola onde passa boa parte do seu dia. Além da confiança no conteúdo ensinado, os pais precisam ter tranquilidade de saber que o filho está em segurança, tanto psicológica quanto física.

Preço

Uma mensalidade muito alta pode afetar as finanças da família e sacrificar outros investimentos importantes que contemplem a criança. É preciso levar em consideração o custo benefício. Existem escolas boas e com investimento adequado à renda familiar.

Bolsas de estudo para Educação Básica

