Marketing Digital: conheça a carreira que conquista cada vez mais adeptos

Em 2017, o investimento em publicidade digital cresceu 15% no Brasil

Hoje, é muito comum que as pessoas procurem produtos e serviços na internet. Seja para buscar o melhor preço, para encontrar informações e até para descobrir a solução para algum problema, a rede mundial de computadores é uma grande aliada dos consumidores. Com tanta gente de olho no que acontece nas redes sociais e procurando por tudo no Google, não é surpresa que o interesse das empresas também cresceu. Pegando carona, cresce também o interesse pelo Marketing Digital.

O total de usuários que a internet tem hoje já ultrapassa a marca dos 3 bilhões de pessoas – aproximadamente 40% de toda população mundial. Acompanhando essa mudança, as empresas, que antigamente eram habituadas a trabalhar com ações off-line, como anúncios em revista e outdoors, estão diante de um novo desafio: conquistar consumidores por meio de estratégias digitais.

De acordo com uma pesquisa realizada pela multinacional eMarketer, o investimento em publicidade digital no Brasil, em 2017, aumentou em 15%, chegando a 3,3 bilhões de dólares. Apesar de parecer algo novo, o marketing digital surgiu em 1990 e trata de todo conteúdo feito para informar, entreter e seduzir um futuro cliente – é uma das principais maneiras que uma empresa tem para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo.

Mesmo com todo crescimento, um estudo feito pela The Boston Consulting Group, empresa apoiada pelo Google, realizado com empresas nacionais em dez segmentos diferentes, confirmou que o marketing digital ainda precisa de um longo caminho para se tornar totalmente eficaz no país. De acordo com a pesquisa, 98% das empresas não aproveitam totalmente o conceito do marketing digital, sendo necessário a realização de um planejamento com os objetivos da empresa e utilizar boas estratégias de SEO – Search Engine Optimization (otimização para mecanismos de busca). Um bom posicionamento no Google é fundamental para atingir melhor os clientes.

O profissional que trabalha com marketing digital precisa ser muito adaptável a mudanças e essa é uma das principais características de Leandra Mara Cavallari, 35 anos, que há nove meses começou um MBA em Marketing Digital. Leandra é formada em Letras e já tem uma especialização em Gestão de Pessoas. “Eu decidi começar essa nova especialização observando a demanda do mercado. Hoje, tudo é feito na internet, eu senti que precisava aproveitar esse momento”, conta.

O desejo de Leandra é unir todas as suas formações. “Apesar de ter feito uma graduação em Letras, sei que posso unir todas as minhas formações. No início do meu MBA, por exemplo, eu consegui eliminar várias matérias porque tudo envolve a comunicação”, acrescenta. Ela também acredita que o marketing digital é uma das profissões do futuro. “As empresas estão cada vez mais focadas em conquistar clientes pelo meio digital e essa tendência só faz crescer”, assegurou a estudante da UNOPAR EAD – UNISAT.

