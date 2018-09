Sebrae e parceiros realizam feira itinerante no Congós neste domingo (30)

A Feira de Produtos do Campo Itinerante é uma parceria com a Associação dos Produtores da Vila do Valdemar (Km9) e agricultores da Vila do Coração

Jamille Rosa

O Sebrae no Amapá, em parceria com a Associação dos Produtores da Vila do Valdemar (Aprova) no Km9 e agricultores da Vila do Coração, realizam a Feira Itinerante no Bairro Congós em Macapá, na Avenida Claudomiro de Moraes, próximo a Sétima Avenida, neste domingo (30), das 8h às 13h. O objetivo é aumentar os canais de comercialização utilizados dos agricultores, promover a competitividade nos pequenos negócios rurais, no segmento da horticultura, e comercializar produtos frescos, de qualidade com preços acessíveis.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo Agronegócio e Indústria (UAC/Agrin/Sebrae), Larissa Queiroz, a agricultura familiar está cada vez mais crescente, sendo responsável por uma grande parcela da produção agrícola no país.

“As feiras itinerantes nos bairros de Macapá, comercializam produtos da agricultura familiar e acontecem duas (2) vezes por mês”, disse a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo Agronegócio e Indústria (UAC/Agrin/Sebrae), Larissa Queiroz.

Segundo o presidente da Aprova, Erinaldo Siqueira, a feira é resultado da missão empresarial com 16 produtores rurais do Amapá, realizada pelo Sebrae, em visita técnica na Fazenda São Francisco de Assis (Franca/SP).

“Em conversa e na troca de ideias com produtores da localidade, percebi que daria para realizar as feiras itinerantes aqui em Macapá, para isso, reuni alguns produtores e começamos a fazer a feira, hoje temos a parceria do Sebrae no Amapá e do Rurap”, conta o presidente da Aprova, Erinaldo Siqueira.

Parceiros

Para a realização da Feira Itinerante do Bairro Congós em Macapá, o Sebrae no Amapá conta com a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/AP) e a Associação dos Produtores da Vila do Valdemar (Aprova).