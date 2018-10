Google Maps recebe monitoramento a transporte público e integração com apps de streaming

Em uma publicação feita hoje (01) em seu blog oficial, o Google divulgou que novidades interessantes devem chegar em breve para aqueles que utilizam o Google Maps. Disponível para iOS e Android a partir dessa semana em algumas cidades ao redor do mundo, a atualização deverá ajudar os usuários do app de mapas que utilizam o transporte público.

Com o intuito de permitir que as pessoas possam planejar melhor o seu dia, agora, graças a uma nova aba do aplicativo dedicada ao trajeto feito através de ônibus, trem ou metrô, o usuário poderá acompanhar em tempo real informações como tempo estimado da viagem, lotação média de acordo com o horário e, em alguns casos, saber onde está o seu transporte.

Em regiões como a de Sydney, na Austrália, uma parceria do Google com uma empresa local permitirá até mesmo saber o quão cheio o ônibus ou metrô está e se a viagem será feita em pé ou sentado. Esse recurso deverá ficar disponível em breve em outras localidades.

Além disso, para aqueles que fazem um transporte misto, utilizando carro particular e transporte público, o app também ganhará uma nova funcionalidade que permitirá o cálculo do tempo do trajeto baseado na soma no trânsito enfrentado enquanto dirige e do próprio tempo da linha de transporte.

