Movimento SENAI realiza ação para a comunidade do Vale do Jari

Vale do Jari – Com o intuito de aproximar a instituição da comunidade e apresentar seus serviços e produtos, a Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Vale do Jari realizou o Movimento SENAI 2018. A ação envolveu representantes das indústrias e o público jovem, que aproveitou a oportunidade para participar das ações e conhecer os cursos ofertados.

Durante a programação foram realizadas atividades de saúde, educação e lazer, os técnicos do SENAI desenvolveram dinâmicas nas áreas de mecânica, elétrica, gestão e informática e auxiliaram os visitantes a elaborar currículos. A equipe do Serviço Social da Indústria (SESI) realizou o circuito de treinamento funcional e aulão de zumba.

“O intuito da iniciativa foi apresentar os serviços que o SESI e o SENAI oferecem, e, ao mesmo tempo, oportunizar um momento de lazer e descontração. Os participantes ainda aproveitaram o momento para conhecer um pouco mais sobre as vagas que temos disponíveis”, destacou a coordenadora do Núcleo de Produção Educacional do SENAI, Rayza Aires.