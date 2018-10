Nativa SPA lança linha com proteção ultra hidratante

Nativa SPA Karité combina dois ingredientes poderosos em sua fórmula, manteiga de karité e gotas purificadas de quinoa para garantir ultrahidratação

Quando você exagera, sua pele pede hidratação e proteção mais intensas. E para estimular você a colocar a pele para viver exageradamente, O Boticário lança a linha Nativa SPA Karité. Com itens para os cabelos e para o corpo, que garantem uma ultrahidratação e proteção da pele, os produtos convidam as consumidoras a aproveitarem intensamente todos os momentos da vida sem medo algum, colocando literalmente a pele para viver!

O segredinho desse exagero de proteção e cuidado, que trazem sensação de a intensidade e liberdade para viver, é a combinação de manteiga de karité com as gotas purificadas de quinoa. Juntas elas formam uma camada nutritiva duradoura que protege a pele e reduz o ressecamento desde a primeira aplicação. Para os cabelos, Nativa SPA Karité proporciona hidratação de longa duração em todas as camadas dos fios. As novidades estarão disponíveis nas lojas de todo o Brasil, revendedoras e e-commerce da marca a partir de 24 de setembro.

A manteiga de karité, com sua estrutura superemoliente, é de fácil aplicação e de rápida absorção. Sua ação protetora previne o ressecamento e melhora a textura da pele e dos cabelos. Para complementar esse boost de cuidados pessoais, as gotas purificadas de quinoa – que são um óleo 100% puro extraído da semente – beneficiam pele com o aumento em até 70% da produção de colágeno e 3x da produção de elastina*. O resultado é uma pele mais firme, mais hidratada e com maior elasticidade

“O nosso creme ultra hidratante para o corpo e áreas ressecadas é ideal para regiões que precisam desse cuidado e nutrição extra, como cotovelos e joelhos. Ele contém alta concentração da manteiga de karité, formando uma camada duradoura capaz de reduzir o ressecamento e aspecto esbranquiçado da região já na primeira aplicação. Nativa SPA Karité é uma linha de alta performance”, comenta Mirelle Martinez, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

As loções corporais também contam com microcápsulas de fragrância que se rompem ao longo do dia, trazendo momentos de surpresa e alta durabilidade na perfumação.

*Aumento da elastina e colágeno do tipo 1, de acordo com testes realizados em cultivo celular.

*As outras famílias de Nativa SPA são Açaí, Ameixa, Pitaya, Flor de Ameixa, Caviar, Baunilha de Madagascar, Limão & Patchouly, Ameixa Negra, Óleos Indianos, Lichia e Verbena.

SERVIÇO

Creme desodorante corporal ultra hidratante para o corpo e áreas ressecadas Nativa SPA Karité

Preço: R$45,90 – 200 g

• Enriquecido com gotas purificadas de quinoa, que aumentam a produção de colágeno e previnem a perda da elasticidade da pele;

• Alta concentração de manteiga de karité em sua composição;

• Ideal para peles ou regiões extra-secas que precisam de nutrição e cuidado, garantindo redução no ressecamento e aspecto esbranquiçado na primeira aplicação.

• Possui micropartículas de fragrância que são liberadas cada vez que a pele é tocada;

Loção desodorante corporal ultra hidratante Nativa SPA Karité

Preço: R$54,90 – 400 ml R$34,90 – 200ml

• Protege a pele e reduz o ressecamento já na primeira aplicação;

• Fórmula ultra hidratante feita a partir da combinação de gotas purificadas de quinoa e manteiga de karité;

• Possuí micropartículas de fragrância que são liberadas cada vez que a pele é tocada

• Sua embalagem de 400 ml é feita com PET reciclado. Por usar esse tipo de material, por ano, incorporamos o equivalente mais de 40 mil garrafas de refrigerante de 2 litros que, se empilhadas, teriam a altura de 370 estátuas do Cristo redentor. Sua fabricação ainda utiliza um processo 100% a frio, o que significa menor consumo de energia reduzindo o impacto.

Óleo desodorante corporal ultra hidratante Nativa SPA Karité

Preço: R$67,90 – 250 ml

• Fórmula ultra hidratante feita a partir da combinação de gotas purificadas de quinoa e manteiga de karité;

• Forma um filme nutritivo que garante a proteção da pele do ressecamento e deixa um toque aveludado;

• Indicado para quem não tem o hábito de passar hidratante após o banho;

• 100% óleo vegetal.

Sabonete em Barra Massageador Nativa SPA Karité

Preço: R$9,90 – 90 g

• O produto tem espuma cremosa que, enriquecida com manteiga de Karité e gotas purificadas de quinoa, evitam o ressecamento da pele;

• Seu formato massageador auxilia na estimulação da circulação da pele, além de sensação agradável durante o banho.

Creme desodorante corporal ultra hidratante para as mãos Nativa SPA Karité

Preço: R$33,90 – 75 g

• Forma uma camada nutritiva e duradoura, sem danificar o esmalte

• Fórmula ultra hidratante feita a partir da combinação de gotas purificadas de quinoa e manteiga de karité;

Body Splash Desodorante Colônia Nativa SPA Karité

Preço: R$54,90 – 200 ml

• Prolonga a sensação de frescor após o banho e perfumação ao longo do dia;

• De perfil olfativo floral gourmand, esse body splash traz a fragrância incrível e sofisticada de Karité que tem nozes como inspiração.

Shampoo (R$37,90), Condicionador (R$40,90) e Máscara Capilar Nativa SPA Karité – 300 ml (R$45,90)

• Hidratação duradoura e em todas as camadas do fio, resultando em um cabelo saudável e macio, sem perder a leveza;

• Indicado para cabelos ressecados e desidratados.