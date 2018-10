Palocci diz em delação que campanhas do PT de 2010 e 2014 custaram R$ 1,4 bilhão

Valor é maior do que o declarado à Justiça Eleitoral. Moro tirou parte do sigilo da colaboração do ex-ministro de Lula e Dilma. Defesa do ex-presidente afirma que ‘Palocci mentiu mais uma vez’ e que juiz quer ‘causar efeitos políticos para Lula e seus aliados’.

O juiz federal Sergio Moro retirou o sigilo de parte do acordo de delação do ex-ministro Antonio Palocci no âmbito da Operação Lava Jato nesta segunda-feira (1º).

Na delação, Palocci disse que:

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Paulo Roberto Costa para a Petrobras com o objetivo de “garantir ilicitudes” na estatal

Lula usou o pré-sal para conseguir dinheiro para campanhas do PT

As duas campanhas de Dilma Rousseff para a Presidência custaram R$ 1,4 bilhão, mais do que foi declarado à Justiça Eleitoral

O MDB “exigiu” de Lula a diretoria Internacional da Petrobras e chegou a travar votações no Congresso para fazer pressão

Pelo menos 900 das mil medidas provisórias editadas nos quatro governos do PT envolveram propinas

Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que “Palocci mentiu mais uma vez, sem apresentar nenhuma prova”. Os advogados dizem ainda que a decisão de Moro “apenas reforça o caráter político dos processos e da condenação injusta imposta ao ex-presidente” e que o juiz “tem o nítido objetivo de tentar causar efeitos políticos para Lula e seus aliados”.

