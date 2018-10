Prefeitura de Macapá remove 1 tonelada de lixo após primeiro turno das eleições 2018

A Secretaria de Manutenção Urbanística (Semur) realizou na segunda-feira, 8, ação de limpeza para recolher das ruas da capital o lixo formado pelo despejo de material político publicitário, os famosos santinhos, das imediações das seções eleitorais. O órgão disponibilizou 30 agentes de limpeza, que foram distribuídos em vários pontos para executar o serviço de varrição, catação e coleta do material, desde as primeiras horas do dia.

Todo material coletado foi encaminhado ao aterro sanitário de Macapá. Segundo o secretário Augusto Almeida, cerca de 1 tonelada de lixo eleitoral foi removido das ruas da capital amapaense. “Os locais de maior ocorrência foram a orla da cidade, o centro comercial, além de praças, e ainda a Av. FAB”, destacou. A prática de despejar os famosos santinhos e outros materiais publicitários nos locais de votação é considerada crime eleitoral e a multa varia entre R$ 5 mil a R$ 15,9 mil, além de 6 meses a um ano de detenção.

Amelline de Queiroz