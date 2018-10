PF apreende 11 fuzis dentro de caixa de fritadeira no Aeroporto Santos Dumont

Armamento foi despachado de Cascavel, no Paraná, com destino ao Rio

Rio – A Polícia Federal apreendeu, na noite desta terça-feira, 11 fuzis no Aeroporto Santo Dumont, no Centro do Rio. O armamento estava escondido dentro da caixa de uma fritadeira elétrica. Além das armas, também foram localizados pelos agentes carregadores e dois tabletes de cocaína.

A carga foi despachada de Cascavel, no Paraná, com destino ao Rio. O destinatário foi preso em flagrante e o material foi levado para a Superintendência da PF na Praça Mauá.

