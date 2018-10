Com temática dos anos 60 e 70, Luau na Samaúma ocorrerá dia 1º de novembro

Vem aí mais uma edição do esperado Luau na Samaúma, no dia 1º de novembro, na Praça da Samaúma, no Araxá. A Prefeitura de Macapá e o Ministério Público do Amapá prepararam uma programação temática dos anos 60 e 70.

A edição contará com esquete teatral, comercialização de artesanato com a Feira Preta, do Instituto de Igualdade Racial (Improir), do projeto Mulheres que Fazem, da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Feira do Empreendedor e com o Programa Conviver do Habitacional. Além de livros, discos de vinil, comidas típicas e de food trucks.

Haverá também exposições de quadros, fotografias, objetos antigos e exposição de carros antigos; mostra de arte da galeria Arte Amazon; grafitagem ao vivo com os artistas Carla Antunes, Tami e Kash; tenda literária com exposição, comercialização de livros; e declamações poéticas com o grupo Boca da Noite e Associação Literária do Amapá (Alieap).

Confira a programação completa:

18h – Esquete teatral “Dê sinal de vida”, com equipe de arte-educadores da CTMac/PMM;

18h30 – Discotecagem Selecta Branks;

19h – Banda Musical da Guarda Civil de Macapá;

20h – Discotecagem Lado B;

20h30 – Taty Taylor e Banda Babilônia;

21h30 – Banda Quarteto Casa Nova.

Cássia Lima