Enem 2018: professores dão dicas de como se preparar para a prova de Ciências Humanas

Avaliação será feita no dia 4 com questões de História, Sociologia, Filosofia e Geografia

Feudos, Solos, Ditaduras, Geopolítica… Os temas da prova de Ciências Humanas são diversos e, para estudar, é necessário ter orientação e foco. Faltando menos de duas semanas para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), professores especialistas na prova aconselham em quais matérias os alunos devem investir seus estudos finais. A ideia é não perder tempo com decorebas que podem mais atrasar do que ajudar.

Para Marcio Viveiros, professor de Geografia, a prova da sua disciplina está ficando cada vez mais difícil e focando em temas mais específicos.

“Ano passado, de uma forma geral, a prova foi de nível difícil, principalmente envolvendo a Geografia Física. Aliás, esta parte tem sua participação crescendo no número de questões”, afirma o professor que aponta tendências da avaliação – Para esta reta final, penso que os alunos têm que estudar alguns eixos temáticos. Um deles é a relação do desenvolvimento tecnológico através das Revoluções Industriais e seus impactos na estrutura produtiva.

