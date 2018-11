11 aplicativos fitness para começar a praticar exercícios e controlar a dieta

Há muitas opções gratuitas e outras que você se exercita sem sair de casa

O que falta para você começar a se exercitar? As desculpas mais comuns para praticar atividade física são falta de tempo, preguiça e não gostar do ambiente das academias, entretanto a tecnologia pode ser uma ótima aliada para quem quer deixar o sedentarismo de lado, melhorar o desempenho físico e ainda ficar em forma. Para isso, existem muitas plataformas e aplicativos fitness com focos em diferentes objetivos.

Os aplicativos fitness não substituem a orientação de um profissional qualificado, mas eles podem auxiliar quem deseja correr, definir os músculos, perder peso ou conseguir controlar a alimentação. Essas plataformas servem como um agente motivador que ajuda o usuário a manter uma rotina mais saudável de forma prática.

Plataformas e aplicativos fitness

Existem muitas opções de plataformas digitais e aplicativos fitness e suas funções são variadas. Para fazer a melhor escolha, basta ter em mente qual é seu objetivo principal. A parte boa é que muitas das opções são gratuitas e há opções que incentivam a fazer exercícios rápidos sem sair de casa, sendo possível realizar treinos de 15 minutos. Confira:

1. Queima Diária

Considerada um “Netflix” de exercícios físicos, essa plataforma online é maior da América Latina dedicada ao setor fitness e de bem-estar. A Queima Diária oferece um acesso ilimitado aos programas de exercícios físicos que vão do funcional ao cardio, da yoga ao pilates, do HIIT à dança.

O acesso pode ser feito por meio de dispositivos móveis com sistema iOS ou Android e também funciona via computador, notebook e Smart TV. Na plataforma, é possível encontrar mais de 250 videoaulas, que são dividias entre 18 programas que atendem objetivos diferentes e as necessidades de variados perfis de usuários, que pode escolher os conteúdos que desejam assistir.

Entre os programas disponíveis, destacam-se: o Mamãe Sarada, o Missão Fitness, o Desafio Yoga, o Cross Home, o Power Combat e o Power Hiit. Todos os programas são em português e isso facilita o entendimento do usuário. O valor do Queima Diária é R$29,90 por mês.

2. Jefit PRO

Esse aplicativo, disponível para iOS e Android, é como se fosse um personal trainer que conta com mais de mil exercícios diferentes que podem ser realizados em casa. Com a plataforma é possível criar programas de treinos personalizados e adaptados àquilo que a pessoa traça como objetivo.

Fora isso, também há ferramentas para registrar, acompanhar e analisar todos os detalhes dos treinos e, assim, você pode maximizar os resultados e saber quais são seus limites. O valor do Jefit PRO é de R$6,99 por mês.

3. Workout Trainer

O aplicativo foi desenvolvido por personal traines que criaram exercícios dinâmicos para quem quer emagrecer. A plataforma está disponível para iOS e Android e o interessante é que, além dos exercícios, há um conteúdo motivacional com mensagens de voz para estimular os usuários a treinarem com mais vontade.

Os treinos contam com exercícios aeróbicos, localizados e levantamento de peso sem precisar ter equipamentos de academia em casa, tudo para trazer mais comodidade e evitar gastos. O Workout Trainer é gratuito e possui algumas aulas pagas.

Veja mais no Delas – iG