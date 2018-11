Desemprego fica em 11,7%, diz IBGE; 12,4 milhões estão desocupados

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou a taxa de desemprego no trimestre encerrado em outubro. Com a sétima queda mensal seguida, o índice chegou a 11,7%, o menor desde julho de 2016.

A taxa equivale a 12,4 milhões de brasileiros desocupados. Comparado ao mesmo período do ano passado, são 389 mil pessoas a menos – queda de 3,1%.

De acordo com o IBGE, o Brasil tem 36 milhões de pessoas com carteira assinada, entre empregados no setor privado, público e trabalhadores domésticos. Outros 3,6 milhões são empregadores com CNPJ.

Veja mais no Metro Jornal