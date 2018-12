Nacer recebe doações para o Natal

O fim de ano se aproxima e, além das tradicionais festividades, representa para muitos o momento de refletir e se dedicar ao próximo. Pensando nisso, o Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) está promovendo uma campanha de arrecadação que visa proporcionar um Natal especial para quem precisa.

A instituição realizará duas ceias natalinas. A primeira no dia 20 de dezembro, para aproximadamente 100 pessoas em situação de rua que são atendidas pelo Projeto Girassol. Já a segunda ocorrerá no dia 21 e será voltada para as crianças acolhidas pelo abrigo, colaboradores, voluntários e familiares.

Entre os itens necessários para a ação, estão alimentos variados, frutas e verduras, além de pratos, talheres, copos e outros produtos descartáveis. “A ajuda é essencial para que esse sonho seja concretizado e possamos garantir um Natal mais feliz e saboroso para todos”, destaca a diretora do Nacer, Caroline Rodrigues.

Além da arrecadação para as ceias, a instituição convoca a população a ajudar a realizar o desejo de Natal das 18 crianças e adolescentes que vivem atualmente no local. Os pedidos foram colocados em cartas que podem ser solicitadas por meio do telefone: (92) 99329-5531.

“É um ato de amor e solidariedade que vai possibilitar que os nossos ‘pequenos’ também possam vivenciar esse clima mágico proporcionado pela data”, afirma Caroline.

Todas as doações serão recebidas até o dia 19 de dezembro. A sede do Nacer fica localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez. Mais informações sobre o abrigo estão disponíveis no site: www.nacercrianca.org.