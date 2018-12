Concurso Bombeiro Amapá: governador anuncia novo edital!

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (Concurso Bombeiro Amapá) terá novo concurso realizado em 2019. O governador do estado, Waldez Góes, em solenidade de formatura de promoção de oficiais e praças realizada na última semana, no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AP), em Macapá, anunciou que uma nova seleção será realizada e faz parte das ações de valorização da corporação em 2019.

A autoridade não deu previsão para publicação do edital e nem informou a quantidade de vagas ou cargos que serão ofertados, mas garantiu que o certame será realizado como forma do executivo estadual dar continuidade à política de valorização e fortalecimento da defesa social no estado.

O governador ainda falou da importância dos profissionais para a região, “Anualmente, somos desafiados por enchentes e queimadas em nossa região, e os bombeiros têm um compromisso permanente com a prevenção e o socorro às vítimas. Profissionais que tem a atuação altamente reconhecida pela sociedade, em especial por aqueles que recebem ajuda ou foram salvos em uma situação de emergência”.

