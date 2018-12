Programa ALI do Sebrae homenageia empresas inovadoras

A ocasião reúne 200 empresas dos setores Indústria, Comércio e Serviços, que no período de 2016 a 2019, modernizaram os processos de gestão, por meio da inovação

Jamille Rosa

O Sebrae no Amapá realiza evento de Reconhecimento Empresarial ALI – Destaques Inovação. O objetivo é prestigiar empresas participantes do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), que estão implementando práticas de inovação nos produtos, processos, serviços e gestão.

A solenidade acontece na sede da instituição, nesta segunda-feira (10), das 18h às 22h.

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar, o Programa ALI evidencia empresas que estão fazendo a diferença, e que por meio das consultorias tecnológicas e de gestão, otimizam o negócio.

De acordo com a analista de projetos do Sebrae, Lindeti Ferreira, durante o reconhecimento aos empresários, ocorre o Lançamento da Revista ALI, contendo 17 casos de sucesso empresariais de inovação, e de uma Página com notícias no Portal Sebrae, específica para o ALI, com foco na disseminação de resultados do programa.

“A revista dá destaque às empresas que obtiveram excelente desempenho no Radar de Inovação ou que implementaram práticas de inovação. Já a página de notícias tem como finalidade apresentar atividades, encontros, produção científica, e empresas que modernizaram o negócio”, conta a gestora de projetos do Sebrae, Lindeti Ferreira.

ALI

O ALI tem por objetivo promover a prática continuada de ações de inovação, com orientação proativa, gratuita e personalizada. As empresas que passam pelo programa têm a oportunidade de amadurecer o processo de inovação, tornando-o uma estratégia permanente de diferenciação e competitividade no mercado, a partir da melhoria incremental ou disruptiva (que provoca uma ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado) em produtos, processos, marketing ou organizacional.

Parceiro

Para o Reconhecimento Empresarial ALI – Destaques Inovação, o Sebrae no Amapá tem como parceiro o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq).

Programação

18h – Credenciamento

18h30 – Abertura

19h – Palestra Show – Despertando o Sentido, inovando com a mistura de speech + música – Reverb.

20h30 – Lançamento da Revista ALI casos de sucesso de inovação e de página ALI no Portal Sebrae

21h – Reconhecimento a empresas participantes com o Programa ALI, com entrega da placa ‘Destaque Inovação’

21h30 – Encerramento.

Serviço

Unidade de Marketing e Comunicação: (96) 3312-2832