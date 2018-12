Austrália reduziu em 80% o uso de sacolas de plástico com medida simples

Empresas privadas alcançaram resultados em três meses

Ariane Alves

São Paulo – Um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo, a Austrália costuma investir em medidas de preservação ambiental. De acordo com a Associação Nacional de Varejo australiana, o país conseguiu reduzir o uso de sacolas plásticas, grandes vilãs do meio ambiente, em até 80% em apenas três meses. Surpreendentemente, a medida que conduziu ao dado notável não partiu do governo, mas de uma decisão comercial.

A guinada foi possível quando as duas maiores redes de supermercados do país, “Coles” e “Woolworths”, decidiram proibir o uso de sacolas plásticas em âmbito nacional.

A partir de julho deste ano, as redes implementaram a substituição por opções reutilizáveis, que são vendidas por 15 centavos de dólar (cerca de dois reais). O impacto foi grande: 1,5 bilhões de sacolas deixaram de ser usadas em um período de três meses.

