Exercícios podem ter o mesmo efeito que remédios para hipertensão, diz estudo

Eficácia entre dois métodos foi igual para pessoas com pressão alta, segundo estudo

Fazer exercícios pode ter o mesmo efeito benéfico de diminuir a pressão arterial que tomar remédios desenvolvidos especificamente para esse propósito, segundo um novo estudo publicado no periódico “British Journal of Sports Medicine”. No que é considerada a primeira pesquisa a fazer essa comparação, pessoas com diferentes níveis de pressão arterial foram separadas em grupos para a análise, ainda que os pesquisadores envolvidos alertem que os resultados são preliminares e merecem um número maior de participantes em alguns dos estratos analisados.

De acordo com os resultados do estudo, exercícios podem abaixar a pressão arterial diastólica, o que representa o maior valor da pressão arterial durante a aferição — para a pesquisa, foram consideradas “altas” pressões diastólicas acima de 140mm Hg.

A pesquisa foi feita ao utilizar dados de 39.742 pessoas em 194 análises envolvendo o impacto de medicamentos na redução da pressão arterial e 197 sobre a consequência de exercícios bem estruturados nesse mesmo problema. Apesar disso, nenhuma análise direta entre medicamentos e exercícios físicos foi feita, alertam os pesquisadores.

