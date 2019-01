Novo ministro defende parcerias pelo meio ambiente

O advogado Ricardo Salles recebeu o cargo de ministro do Meio Ambiente na tarde desta quarta-feira (2), em cerimônia realizada em Brasília, na sede do MMA.

“Estamos aqui para construir algo pelo Brasil, imbuídos de um espírito comum, em prol do povo brasileiro”, disse Salles, ao receber o cargo do antecessor, Edson Duarte.



Salles defendeu a realização de parcerias em prol do meio ambiente. “Parceira. Acho que é uma grande palavra que nós temos aqui. Uma parceria entre todos os diversos segmentos que querem um meio ambiente saudável e um país sustentável, que se desenvolva economicamente. Não há desenvolvimento na área ambiental sem que haja, também, sustentação econômica”.

Ricardo Salles foi secretário de Meio Ambiente do estado de São Paulo de 2016 a 2017.De 2013 a 2014, foi secretário particular do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.



No ano passado, candidatou-se a deputado federal pelo Partido Novo, obteve cerca de 37 mil votos, mas não foi eleito.



EBC