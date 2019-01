Sonda New Horizons “telefonou” do ponto mais distante até à data

A New Horizons conseguiu atingir o mundo mais distante onde alguma vez estivemos. A sonda viajou 6,4 mil milhões de quilómetros para estar a 3450 quilómetros de Ultima Tule e já ligou para a Terra.

Ultima Tule parece um amendoim, com 32 quilómetros de comprimento e é o objeto mais distante junto do qual a Humanidade já esteve. A sonda New Horizons é a responsável pelo feito e foi enviada para as imediações do astro para ajudar a descobrir os segredos da criação do Sistema Solar. A New Horizons completou com sucesso a aproximação e já “ligou para casa”, expressão usada para designar os sinais que são enviados para a Deep Space Network da NASA. Os primeiros sinais depois desta missão chegaram ontem, pelas 15h28 GMT. Espera-se que esta forma de comunicação continue a ser usada nos próximos dias para recebermos, na Terra, imagens e dados de Tule colhidos pela sonda.

Os investigadores pretendem descobrir se Ultima Tule tem na verdade a forma que tem ou se se trata de duas rochas a orbitar à volta uma da outra e que parecem uma só devido à pouca resolução das imagens colhidas, avança a Reuters.

A missão original da sonda foi explorar Plutão e, agora, a mais de mil milhões de quilómetros de distância do planeta despromovido, está a analisar a atmosfera e terreno do Ultima Tule. Este corpo só foi descoberto pelos investigadores em 2014, já depois do lançamento da New Horizons, que aconteceu em 2006.

