WhatsApp começa a alertar quando um link recebido for suspeito

O WhatsApp começou a colocar em prática um novo sistema para evitar a disseminação dos infames golpes que se difundem por meio da divulgação e compartilhamento de links maliciosos. Agora o app vai alertar usuários de que um link é suspeito com um aviso em vermelho, o que ajuda a evitar o clique por um usuário desavisado.

O recurso já era esperado há algumas semanas, mas só começou a chegar aos usuários da versão beta do aplicativo nesta quinta-feira, 19, como informou o site Mashable. Ainda não há uma previsão de quando a mudança deve chegar à versão principal do WhatsApp.

Segundo a publicação, a função visa combater um tipo específico de golpe, que utiliza símbolos incomuns e caracteres parecidos com letras do nosso alfabeto. Um exemplo bem claro pode ser visto na imagem abaixo. Perceba que o link para whatsapp.com tem um pequeno detalhe abaixo da letra “W”; aquele pequeno pontinho, quase imperceptível, serve para levar algum desavisado para um site completamente diferente do verdadeiro site do WhatsApp, o que pode trazer graves riscos à sua segurança.

