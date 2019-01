Saiba como citar seus defeitos em uma entrevista sem se prejudicar

Ter sinceridade, acima de tudo, é essencial na hora das respostas



O ano é novo mas para 12 milhões de desempregados no Brasil, de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE), apresentado no mês passado, o desejo é o mesmo: ter um emprego. E para aqueles que ao menos conseguirem ser chamados para uma entrevista, ter cuidado com o que diz é um dos fatores fundamentais para garantir a vaga desejada. É nesse momento que os recrutadores irão entender melhor sobre o candidato, que terá a chance de humanizar o currículo, ressaltando as qualidades e demonstrando outros aspectos que podem suprir as deficiências.

É importante treinar as respostas para as perguntas que costumam aparecer na maioria das entrevistas como, por exemplo, quais são os principais pontos positivos e os defeitos. Na hora citar os defeitos, não minta ou recorra ao já manjado clichê que todo recrutador sabe identificar: “sou uma pessoa perfeccionista” ou “gosto de trabalhar demais”. Lembre-se: os recrutadores trabalham diariamente com isso e é bem capaz que já tenham presenciado esse tipo de resposta milhares de vezes.

Evite falar coisas que serão fundamentais para as atividades das funções que você deverá realizar. Se o cargo for para lidar diretamente com muitas pessoas, por exemplo, citar uma dificuldade em falar em público não é ideal. Confira algumas dicas de como se sair bem em uma entrevista de emprego mesmo falando de seus defeitos.



Sinceridade acima de tudo: citar uma qualidade camuflada de defeito é algo manjado entre os recrutadores e, certamente, eles reconhecerão um autoelogio como fuga da resposta. Até porque a empresa já espera que você tenha algumas deficiências e quem é “perfeccionista e gosta de trabalhar demais” não seria bem um “prejuízo” para ela.



Não gosto de rotina: Embora a empresa tenha tarefas que serão repetitivas, um profissional que caia na rotina e não inove é bastante ruim. Então, você pode citar que odeia rotina. Explicar que, em parte, isso é ruim porque você pode enjoar muito rápido das atividades mais repetitivas. Para que isso não aconteça, indique quais são as formas que você lida com isso. Faz um revezamento, troca os horários que costuma realizar determinada ação.



Ansiedade: É normal que muitas pessoas tenham um certo grau de ansiedade. Então, se for citar que gosta de terminar algo logo ou às vezes costuma ser uma pessoa um pouco apressada, em seguida, cite as soluções para isso. Como dedicar um tempo para atividades que relaxam, organizar melhor as atividades para não acumular tarefas e, quando necessário, delegar devidamente tarefas, se for o caso.



Esqueço as coisas com facilidade: A falta de memória é outro ponto mais aceitável devido a correria no dia a dia. Como solução para o problema, é interessante citar a agenda como companheira fiel. Além disso, há vários aplicativos que facilitam a vida criando listas, dando alertas ou organizando de modo mais prático as funções.

Agência Educa Mais Brasil