3 dicas para potencializar sua carreira em 2019

Saiba como alcançar os objetivos no ano que se inicia

Ano novo, metas novas. O novo ciclo inspira para mudanças e novas atitudes. Estudar, aprender um novo idioma, eliminar quilinhos indesejados ou dar um up na carreira. A vida profissional merece atenção e, ao contrário do que se imagina, também necessita de planejamento. Um bom exercício para esse começo de ano é verificar, refletir e anotar todos os seus desejos de melhoria em 2019, tendo como foco não só aspectos da vida pessoal, mas também da carreira. Quer avançar no emprego e não sabe por onde? Confira as dicas de carreira para 2019:



Trace metas

Como você se imagina daqui a cinco anos? E quais são as estratégias para alcançar esses objetivos? O intuito das metas é levar o profissional a realizar uma autorreflexão que permita planejar os próximos passos da sua carreira. Então, se em 2018 você não tinha um propósito definido, no ano que se inicia estabeleça objetivos com períodos específicos para alcançá-los. Confira alguns exemplos:



– Aumentar minha receita em X%

– Assumir a coordenação de um novo setor em dois anos;

– Iniciar uma pós-graduação até o meio do ano



Com as metas traçadas, especifique o caminho necessário para cumpri-las. No caso da pós-graduação, se o seu interesse é iniciar até junho, você deve evitar dívidas nos primeiros meses do ano, para não desestruturar a vida financeira. Você também precisará de tempo para dedicar aos estudos, então é importante verificar a sua carga horária no trabalho, escolher instituições reconhecidas no mercado e pesquisar bolsas de estudo que oferecem desconto nas mensalidades.



Dedicação e foco



Ao traçar as metas para a carreira, é importante ter foco no objetivo que você deseja alcançar. Caso contrário, qualquer detalhe pode desviar a sua atenção e, quando perceber, mais um ano terá se passado sem conseguir concretizar as mudanças desejadas. Além disso, ter foco ajuda o profissional a não desistir no primeiro empecilho que possa aparecer. Por isso, se você tem sonhado com um salto na carreira, dedicação e foco são fundamentais.



Invista em sua qualificação



Alcançar novos horizontes requer esforço e dedicação. Com um mercado tão competitivo, pequenos detalhes fazem toda a diferença. Por isso, por mais que esteja desenvolvendo um bom trabalho, é sempre importante evoluir e, no mundo profissional, a qualificação é uma exigência básica. Se o seu interesse em 2019 é ampliar os seus conhecimentos, coloque em suas metas os cursos de capacitação.



Esses cursos podem ser:



Cursos livres: são caracterizados por não possuírem legislação específica e não necessitarem de credenciamento do MEC. Não há um padrão sobre os cursos livres, portanto, podem ser realizados em diferentes formatos e cargas horárias.



Pós-graduação: podem ser do tipo stricto sensu, voltado para a área acadêmica de pesquisa, ou lato sensu, focado em áreas do conhecimento mais específicas, tendo uma abordagem mais prática. O título de pós-graduação garante ao profissional mais competitividade no currículo e a possibilidade de melhorar a sua remuneração. Por serem cursos com um período de duração maior, com exigência mínima de 360 horas, o seu custo pode ser mais elevado. Como alternativa, conte com as bolsas de estudo de pós-graduação. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site.



Cursos de idiomas: o domínio de outro idioma é outro fator que diferencia o profissional no mercado de trabalho. Já é comum as vagas exigirem ao menos o conhecimento do inglês, considerada a língua universal. Para incluir essa qualificação no currículo, você também pode contar com as bolsas de estudo para cursos de idiomas do Educa Mais Brasil. Realize a inscrição gratuita no site para ganhar desconto nas mensalidades.



Agência Educa Mais Brasil