SiSU 2019: Inscrições começam hoje (22). Amapá tem 1,2 mil vagas

IFAP e UNIFAP participam da edição e ofertam vagas em Medicina, Direito e Administração

Começam hoje (22) as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2019.1, com mais de 235 mil vagas disponibilizadas em todo o país. Do total, 1.259 oportunidades são ofertadas em duas instituições do estado do Amapá. O candidato tem até às 23h59 (horário de Brasília) de 25 de janeiro para realizar as inscrições.

Nesta edição do SiSU 2019, são 129 universidades, faculdades e institutos federais cadastradas no sistema do MEC – entre elas o Instituto Federal do Amapá (IFAP) e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) que oferecem, respectivamente, 600 vagas e 659 vagas. Administração está entre as formações ofertadas na edição por ambas as instituições. Uma das vagas é almejada por Camila Anunciação de Jesus, de 21 anos. “Desde pequena eu brincava de ser administradora. Já fiz vários cursos também e cursos profissionalizantes pelo Educa Mais Brasil, em 2016”, conta a estudante.

No estado, serão 65 vagas para a graduação em ADM neste processo seletivo. O curso está entre os três mais procurados da primeira edição de 2018, em conjunto com Medicina e Direito, e somaram juntos 675.391 inscrições. Pedagogia, Educação Física, Enfermagem, Ciências Biológicas, Psicologia, Ciências Contábeis e Medicina Veterinária completam a lista dos 10 mais buscados.

Inscrição no SiSU 2019

Para realizar a inscrição na seleção, é preciso utilizar a senha e o login cadastrados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. No momento em que os dados são inseridos, o sistema resgata automaticamente as pontuações alcançadas por áreas do conhecimento.

Sempre aguardada pelos candidatos, a nota de corte SiSU é calculada por curso e modalidade de concorrência, e leva em consideração a relação entre vagas disponíveis e candidatos à respectiva graduação. A pontuação não é atualizada em tempo real e será informada apenas a partir desta quarta-feira (23), segundo dia de inscrição. O Ministério da Educação (MEC) lançou um simulador que está disponível para download e permite a inserção de filtros por curso, turno e região.

Confira abaixo quais universidades oferecem os cursos mais procurados:



Medicina SiSU 2019

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) – 30 vagas



Administração SiSU 2019

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) – 25 vagas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP) – 40 vagas



Direito SiSU 2019

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) – 25 vagas

Agência Educa Mais Brasil