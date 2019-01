SESI AP investe nas plataformas educacionais Geekie Lab e Geekie Teste

Macapá – Professores do Novo Ensino Médio, do Ensino Médio articulado à Educação Profissional (EBEP) e da Nova EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá estão participando de capacitação das Plataformas Geekie Lab e Geekie Teste, ministrada pela consultora pedagógica, Ana Paula Galkowski.

A Geekie Lab é umaferramenta de estudos interativa e dinâmica utilizada para potencializar o processo de ensino-aprendizagem e serve como reforço de conteúdo que ajuda a melhorar o desempenho dos estudantes. Nela, é possível testar os conhecimentos aprendidos em sala de aula e acessar um plano de estudo feito, automaticamente pelo sistema, de acordo com o perfil e a demanda de cada aluno.

A Geekie Teste desenvolve para os alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, testes nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e seus resultados são utilizados pela escola para definir estratégias pedagógicas.

“Na plataforma os alunos têm acesso a exercícios, simulados e conteúdo que reforçam e complementam a aprendizagem. Ela também possibilita que o professor possa acompanhar o nível alcançado por cada aluno, e permite que se façam intervenções para que o educando atinja melhores resultados”, destacou Michelle Sá, professora de Língua Portuguesa. “A ferramenta é uma excelente aliada dos educadores. O SESI investe em tecnologias educacionais visando qualidade e a excelência do ensino”, concluiu.