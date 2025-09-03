Mestrado Profissional em Sociologia abre seleção com dez vagas

Inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de setembro. Vagas são para professores da educação básica da rede pública de ensino.

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de 2025 do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio). Ao todo, serão ofertadas dez vagas, sendo 25% reservadas para ações afirmativas, conforme a Resolução nº 21/2022 (Consu/Unifap).

As inscrições vão até o dia 18 de outubro de 2025 e serão realizadas exclusivamente pela Internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no endereço: https://forms.gle/Saw23rBU3MHmjBNa9.

A taxa de inscrição é de R$120 e pode ser paga por meio de transferência bancária ou pix. Todos os detalhes sobre regras, requisitos e cronograma estão disponíveis e podem ser acessados em: https://profsocio.ufc.br/wp-content/uploads/2025/08/edital-05-2025-final.pdf.

Requisitos

Podem participar da seleção candidatos que forem professores da educação básica da rede pública de ensino em exercício nas áreas de Ciência Humanas e Sociais Aplicadas e que estejam ministrando a disciplina de Sociologia. O(a) candidato(a) deve ter diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). No caso de candidatura estrangeira, ter seu diploma revalidado por uma Instituição de Ensino Superior brasileira.

Acesse o edital de seleção.

Sobre o ProfSocio

O ProfSocio é um programa de mestrado voltado à qualificação de professores da rede pública, fornecendo um espaço de formação e qualificação dos profissionais em exercício, efetivos ou temporários.

O programa é presencial e tem duração de 24 meses. As aulas são de segunda-feira a sábado, dependendo do calendário de cada instituição associada, e será divulgado em um edital específico da matrícula.



Nesse período deverão ser cursadas seis disciplinas obrigatórias e uma optativa, equivalente a 360 horas, com defesa final do trabalho de conclusão de curso.

As linhas de pesquisa são: Educação, escola e sociedade; Juventude e questões contemporâneas; Práticas de ensino e conteúdos curriculares.

Saiba mais em https://profsocio.ufc.br/pt/inicio/.

Serviço

Exame Nacional 2025 de seleção de alunos para o Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio).

Inscrições: 19 de agosto até 18 de outubro de 2025, no site: https://profsocio.ufc.br/pt/processo-seletivo-2025/

Vagas: 10 vagas, sendo 25% reservadas para cotas de ações afirmativas

Público-alvo: professores de sociologia da educação básica, atuando em escolas públicas.

Taxa de inscrição: R$120.

Edital: https://profsocio.ufc.br/wp-content/uploads/2025/08/edital-05-2025-final.pdf.

*Texto: Mikaella Stephani (Bolsista Assesp/Unifap)

Curtir isso: Curtir Carregando...