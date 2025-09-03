Cinemateca Brasileira promove seminário sobre cinema e memória audiovisual com foco nos povos indígenas

Com patrocínio do Serpro, “Memória dos Povos Indígenas” faz parte da Temporada França-Brasil 2025, e acontece nos dias 11 e 12 de setembro

Valorizando a memória dos povos indígenas, a Cinemateca Brasileira promove entre os dias 11 e 12 de setembro, o seminário Memória dos Povos Indígenas: Olhares cruzados França-Brasil sobre os desafios da preservação e do acesso ao patrimônio audiovisual: foco na memória audiovisual dos Povos Indígenas, que prevê a realização de mesas de debate e sessões de filmes em São Paulo, com base em acervos do Instituto Nacional do Audiovisual (INA), da França, e da própria Cinemateca. As atividades fazem parte da Temporada França-Brasil 2025. O evento tem patrocínio do Serpro. A programação tem apoio do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia da USP (LISA) e do Instituto Socioambiental (ISA).

Por meio de mesas-redondas e exibições de registros audiovisuais, o encontro aprofundará questões ligadas à colaboração internacional, à preservação dos patrimônios audiovisuais e às iniciativas científicas conduzidas pelo INA e seus parceiros brasileiros, contando com a presença de representantes de povos indígenas, instituições, profissionais do setor e pesquisadores.

As mesas, que acontecerão nos dois dias, abordarão os desafios e conquistas da aquisição e preservação de material audiovisual sobre os povos indígenas brasileiros, além de também discutir e apresentar a produção audiovisual de grupos indígenas.

Um dos destaques da programação acontece no dia 12, às 14h, com a Cerimônia oficial de assinatura da entrega do filme Quelque Chose De L’arbre, Du Fleuve, Et Du Cri Du Peuple [Algo Da Árvore, Do Rio E Do Grito Do Povo] (1980) à comunidade Xokó. A solenidade será precedida por uma fala de representantes do povo Xokó: lanara Apolônio Xokó (Historiadora, Antropóloga e Professora Xokó), Danielly Silva Xokó (Presidenta da Associação Indígena das Mulheres Xokó da Comunidade Ilha de São Pedro – AMIX) e Joseane Acácio Xokó (Representante do Conselho de Saúde da comunidade).

As demais mesas contam com a presença de especialistas nos temas debatidos em cada uma delas, como Kerexu’i Martim (Documentarista do povo Guarani), Gabriela Sousa de Queiroz (Diretora Técnica, Cinemateca Brasileira), Karkaju Pataxó (Coordenador Geral de Promoção a Políticas Culturais do Ministério dos Povos Indígenas – MPI), Drika de Oliveira (Federação Internacional de Arquivos de Filmes – FIAF), Idjahure Terena (Antropólogo e pesquisador indígena do povo Terena), Tamara Santos (Pesquisadora e Documentalista, Cinemateca Brasileira), Géraldine Poels (Responsável pelo Departamento de Valorização Científica, INA) e Maria Dora Mourão, diretora-geral da Cinemateca Brasileira. A programação completa está no final do release.

A exibição de registros provenientes das coleções do INA e da Cinemateca Brasileira evidenciará a diversidade e a riqueza da memória audiovisual dos povos indígenas. Além disso, será exibida uma cópia restaurada do documentário QUELQUE CHOSE DE L’ARBRE, DU FLEUVE, ET DU CRI DU PEUPLE (ALGO DA ÁRVORE, DO RIO E DO GRITO DO POVO), do francês Patrice Chagnard, que estará presente na sessão no dia 12, a partir das 16h, e participará de um debate com o público.

Lançado originalmente em 1980, o longa foi filmado no sertão do nordeste brasileiro, onde um poeta popular anima a luta das comunidades camponesas que ousam enfrentar o poder absoluto dos grandes proprietários e das empresas multinacionais. O filme, em forma de tríptico, evoca três momentos do despertar da consciência de um povo.

Os debates contarão com tradução simultânea francês-português e interpretação em Libras. As atividades serão gratuitas e transmitidas ao vivo no canal da Cinemateca no YouTube.

11 DE SETEMBRO

09h30 _ INTRODUÇÃO | APRESENTAÇÃO DO PROJETO E CONTEXTO DO SEMINÁRIO E DO PROGRAMA

Géraldine Poels _ Responsável pelo Departamento de Valorização Científica, INA

Lea Cunha Bastos _ Gerente de Comunicação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)

Maria Dora Mourão _ Diretora-Geral, Cinemateca Brasileira

10h _ MESA-REDONDA 1 | CINEMATECA BRASILEIRA E INA: POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO, COLEÇÃO, PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E ACESSO

Moderadora: Juliette Cahin _ Assessora de Assuntos Internacionais, INA

Gabriela Sousa de Queiroz _ Diretora Técnica, Cinemateca Brasileira

Géraldine Poels _ Responsável pelo Departamento de Valorização Científica, INA

11h15 _ INTERVALO

11h30 _ MESA-REDONDA 2 | OS DESAFIOS DA COLABORAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AUDIOVISUAL INDÍGENA

Moderador: Carlos Augusto Calil _ Presidente do Conselho de Administração da Cinemateca Brasileira

Danielly Silva Xokó _ Presidenta da Associação Indígena das Mulheres Xokó da Comunidade Ilha de São Pedro (AMIX).

A confirmar _ Representante do Ministério dos Povos Indígenas do Brasil (MPI)

Drika de Oliveira _ Federação Internacional de Arquivos de Filmes (FIAF)

Rita Marques _ Federação Internacional de Arquivos de Televisão (FIAT/IFTA)

12h30 _ INTERVALO – ALMOÇO

14h _ MESA-REDONDA 3 | APRESENTAÇÕES E DEBATE SOBRE INICIATIVAS CIENTÍFICAS BRASILEIRAS RELACIONADAS À MEMÓRIA AUDIOVISUAL DOS POVOS INDÍGENAS DO PAÍS

Moderador: Eduardo Morettin _ Departamento de Cinema, Rádio e Televisão, Universidade de São Paulo

Sylvia Caiuby Novaes e Mariana Floria Baumgaertner _ LISA – Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, Universidade de São Paulo

Tatiane Maira Klein e Adriana Miranda _ ISA – Instituto Socio ambiental

Karkaju Pataxó _ Coordenador Geral de Promoção a Políticas Culturais do Ministério dos Povos Indígenas (MPI)

lanara Apolônio Xokó _ Historiadora, antropóloga e professora Xokó

15h30 _ INTERVALO

15h45 _ MESA-REDONDA 4.1 | APRESENTAÇÃO E DEBATES SOBRE PRODUÇÕES BRASILEIRAS REALIZADAS POR GRUPOS INDÍGENAS

Moderador: Mariana Floria Baumgaertner _ LISA – Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, Universidade de São Paulo

Bekroiti Xikrin _ Representante Xikrin e diretor do Departamento de Educação Escolar

Indígena (Deeind)

Fabio Costa Menezes _ Documentarista membro do Video nas Aldeias

Fernanda Kaingáng _ Advogada indígena e Especialista em Indigenismo – Funai

Ana Marinho _ Antropóloga e Documentarista

17h15 _ INTERVALO

17h30 _ MESA-REDONDA 4.2 | APRESENTAÇÃO E DEBATES SOBRE PRODUÇÕES BRASILEIRAS REALIZADAS POR GRUPOS INDÍGENAS

Moderador: Flávia Person _ Documentarista e pesquisadora, Cinemateca Brasileira

Idjahure Terena _ Antropólogo e pesquisador indígena do povo Terena, doutorando em Antropologia Social na USP

Sophia Pinheiro _ Coordenadora do Katahirine – Rede Audiovisual de Mulheres Indígenas

Kerexu’i Martim _ Documentarista do povo Guarani

12 DE SETEMBRO

10h _ APRESENTAÇÃO DO PROJETO E CONTEXTO DO SEMINÁRIO E DO PROGRAMA

Géraldine Poels _ Responsável pelo Departamento de Valorização Científica, INA

10h15 _ RESTITUIÇÃO DO TRABALHO DE PESQUISA “OS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL NOS ARQUIVOS DO INA E DA CINEMATECA BRASILEIRA: CARTOGRAFIA, REPRESENTAÇÕES E DESAFIOS DE PRESERVAÇÃO”

Tamara Santos _ Pesquisadora e Documentalista, Cinemateca Brasileira

Projeção 1: Filmes do INA – Registros relacionados aos povos indígenas pertencentes ao acervo do Instituto Nacional do Audiovisual (INA). Duração: 15 min.

Projeção 2: Filmes da Cinemateca Brasileira – Registros relacionados aos povos indígenas pertencentes a o acervo da Cinemateca Brasileira. Duração: 30 min.

12h _ INTERVALO – ALMOÇO

13h30 _ APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE RESTAURAÇÃO E DO FILME “QUELQUE CHOSE DE L’ARBRE, DU FLEUVE, ET DU CRI DU PEUPLE [ALGO DA ÁRVORE, DO RIO E DO GRITO DO POVO]” (1980)

Juliette Cahin _ Oficial de Assuntos Internacionais, INA

14h _ FALA DO POVO XOKÓ

lanara Apolônio Xokó _ Historiadora, Antropóloga e Professora Xokó

Danielly Silva Xokó _ Presidenta da Associação Indígena das Mulheres Xokó da Comunidade Ilha de São Pedro (AMIX)

Joseane Acácio Xokó _ Representante do Conselho de Saúde da comunidade

15h _ CERIMÔNIA OFICIAL DE ASSINATURA DA ENTREGA DO FILME À COMUNIDADE XOKÓ

Patrice Chagnard _ Diretor

Danielly Silva Xokó _ Presidenta da Associação Indígena das Mulheres Xokó da Comunidade Ilha de São Pedro (AMIX)

Géraldine Poels _ Responsável pelo Departamento de Valorização Científica, INA

15h15 _ INTERVALO

15h30 _ APRESENTAÇÃO DA GÊNESE DO FILME “QUELQUE CHOSE DE L’ARBRE, DU FLEUVE, ET DU CRI DU PEUPLE [ALGO DA ÁRVORE, DO RIO E DO GRITO DO POVO]” (1980)

Patrice Chagnard _ Diretor

16h _ EXIBIÇÃO “QUELQUE CHOSE DE L’ARBRE, DU FLEUVE, ET DU CRI DU PEUPLE [ALGO DA ÁRVORE, DO RIO E DO GRITO DO POVO]” (1980)

Idioma original: Português | Legendas: Francês | Duração: 88 min.

Sessão seguida de debate com o diretor Patrice Chagnard

17h45 _ PALAVRA FINAL / ENCERRAMENTO

A confirmar _ Representante do Ministério dos Povos Indígenas do Brasil (MPI)

18h15 _ COQUETEL DE ENCERRAMENTO

CINEMATECA BRASILEIRA

A Cinemateca Brasileira, maior acervo de filmes da América do Sul e membro pioneiro da Federação Internacional de Arquivo de Filmes – FIAF, foi inaugurada em 1949 como Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tornando-se Cinemateca Brasileira em 1956, sob o comando do seu idealizador, conservador-chefe e diretor Paulo Emílio Sales Gomes. Compõem o cerne da sua missão a preservação das obras audiovisuais brasileiras e a difusão da cultura cinematográfica. Desde 2022, a instituição é gerida pela Sociedade Amigos da Cinemateca, entidade criada em 1962, e que recentemente foi qualificada como Organização Social.

O acervo da Cinemateca Brasileira compreende mais de 40 mil títulos e um vasto acervo documental (textuais, fotográficos e iconográficos) sobre a produção, difusão, exibição, crítica e preservação cinematográfica, além de um patrimônio informacional online dos 120 anos da produção nacional. Alguns recortes de suas coleções, como a Vera Cruz, a Atlântida, obras do período silencioso, além do acervo jornalístico e de telenovelas da TV Tupi de São Paulo, estão disponíveis no Banco de Conteúdos Culturais para acesso público.

Site Cinemateca Brasileira

Curtir isso: Curtir Carregando...