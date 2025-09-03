 Programa Cidadão Mirim Ambiental desenvolve círculos restaurativos no Fórum de Santana

Com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e sociais e despertar a consciência, além de incentivar o protagonismo infantil na construção das práticas sustentáveis, o Programa Cidadão Mirim Ambiental realizou, na sexta-feira (29), círculos de práticas restaurativas com os responsáveis, profissionais do Sistema de Justiça e agentes de Segurança Pública. A iniciativa é desenvolvida pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e pelo Centro de Justiça Restaurativa (Cejure) da Comarca de Santana, em parceria com o Ministério Público do Amapá e o Batalhão Ambiental de Santana.

O Programa existe desde 2018, sob a condução da titular do Juizado Cível da Comarca de Santana e coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), juíza Carline Nunes, e já formou mais de 300 alunos, todos do bairro do Ambrósio, na área portuária de Santana.

Segundo a magistrada, a iniciativa mudou a vida de muitas crianças e adolescentes. Durante os círculos, eles participam de atividades lúdicas e interativas, além de receber apoio social às famílias:

“O Programa Cidadão Mirim Ambiental é uma das iniciativas das quais faço parte há mais tempo e, em todo este percurso, vejo que todos que participam podem ter um futuro brilhante. Muitos que já concluíram a capacitação hoje cursam faculdade, fazem estágios e até passaram em concursos públicos. Ou seja, é um trabalho exitoso e uma felicidade para nós”, ressaltou a juíza.

As atividades do programa integram conteúdos ao cotidiano das crianças e adolescentes (de 7 a 17 anos), promovem a sensibilização para a importância da preservação da natureza e ocorrem no espaço do Batalhão Ambiental de Santana. Lá eles praticam esportes como natação, recebem aulas de cidadania, respeito escolar, comunicação não violenta e reforço escolar, além de lanches para todos.

Essas crianças e adolescentes moram em um bairro que não possui áreas de lazer e práticas esportivas adequadas. Por isso, o programa é tão importante ao reunir 50 alunos por ano, como pontua a dona de casa Richele Furtado, que esteve presente no círculo de práticas restaurativas e enalteceu a iniciativa que já beneficiou todos os seus cinco filhos:

“Faço questão de participar de todas as atividades como as de hoje. Relaciono-me melhor com os meus filhos e consigo conversar com eles de forma maravilhosa e atenciosa. Hoje apenas meu filho de 14 anos está no programa, mas os outros quatro já participaram e nunca esqueceram o quanto foi bom para eles. Nossa família só tem a agradecer!”, comentou Richele Furtado.

As práticas de Justiça Restaurativa desenvolvidas pelo Cidadão Mirim Ambiental funcionam por meio de círculos mensais de construção de paz, realizados com a participação das crianças, adolescentes e seus responsáveis, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e sociais.

Os círculos de práticas restaurativas são ministrados por estagiários de psicologia, serviço social, direito e pedagogia. Eles realizam cursos no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e estão preparados para conduzir as atividades.

A ação desta manhã também ofereceu apoio social às famílias envolvidas, com a entrega de cestas básicas obtidas com recursos provenientes do cumprimento de penas alternativas aplicadas pelo Juizado Especial Cível e pelo Juizado Especial Criminal de Santana, pela Promotoria Criminal de Santana, bem como por meio de parcerias institucionais e privadas.

– Macapá, 2 de setembro de 2025 –

Programa Cidadão Mirim Ambiental desenvolve círculos restaurativos no Fórum de Santana

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Alice Valena

Fotos: Ana Júlia Pontes

Curtir isso: Curtir Carregando...