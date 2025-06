Caravana Rural Integrada ultrapassa 10 mil atendimentos no Amapá

Os números consolidados pelo Sebrae e parceiros beneficiam produtores rurais atendidos em 74 comunidades em 2024 e 14 comunidades em 2025, ações que resultaram em mais de 10 mil atendimentos ao produtor rural

Denyse Quintas

De Ilha dos Aruans/Vitória do Jari/AP

A Caravana de Atendimento Rural Integrada, instalada na propriedade do senhor Teófilo Colares, única residência com estrutura para a ação do Sebrae e parceiros que ocorre, na Ilha de Aruans em Vitória do Jari/AP, nos dias 23 e 24, das 9h às 16h; em Ariramba na Resex Cajari, na Assembleia de Deus, nos dias 26 e 26, das 9h às 16h; e na Comunidade Ajuruxi, na Resex Rio Cajari, das 9h às 14h. O objetivo é oferecer melhorias aos serviços nas comunidades e oferecer atendimentos para potencializar investimentos às propriedades rurais, disponibilizar a documentação necessária para acesso à crédito do programa de fortalecimento à agricultura familiar, fundamental para elevar a produção nos assentamentos

Sebrae

“Essa grande equipe que em conjunto oferece serviços que são de direito aos produtores e assentados e que estão tendo acesso, graças a esse esforço coletivo que o Sebrae tem feito como esse forte facilitador, como esse grande mediador, que acredita na força dessas instituições e que convida o Governo do Estado junto com o Governo Federal e Municipal, a abraçar esse projeto, que é de levar garantia de direito agrário para o homem e a mulher do campo. Com esse movimento, novas caravanas virão pela frente e muitas políticas públicas chegarão a quem vive no campo e na floresta”, disse o coordenador da Caravana de Atendimento Integrada no Sebrae, Erick Dias.

A Unidade de Atendimento de Agronegócios e Indústrias UAC-Agrin apresentou os projetos desenvolvidos pela unidade, tendo sido exposto pela gestora do projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Açaí Albanize Colares, que destacou a “importância dessa ação que promove a cidadania, inclusão, desenvolvimento socioeconômico e garantia de direitos, pois a distância territorial das famílias que vivem em áreas de difícil acesso às margens dos rios, lagos, furos e florestas, uma ação nesse formato faz um grande diferencial, pois promove o acesso a direitos que muitas vezes desconhecem”

Incra

O diretor de divisão de desenvolvimento de projeto de assentamento do Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (Incra), Pedro Rosa, destaca a importância da ação com o Sebrae e demais órgãos, por se tratar de uma localidade de difícil acesso e trazer políticas públicas do governo estadual, federal e municipal.

“É muito fácil atender as pessoas que estão ali no entorno da capital, próximo da superintendência, assim como os dos demais órgãos. O difícil são esses produtores chegarem a esses órgãos, pois levam de 9h e 10h de barco para chegarem à Santana e de lá à Macapá para procurarem os órgãos individualmente”, destaca o diretor, Pedro Rosa.

Atendimentos

Os produtores rurais, têm inúmeras dificuldades de acesso a informações, mas os parceiros trouxeram não somente atendimento rural, mas capacitação e orientação, o diferencial é a união de esforços, ação conjunta, emitir à documentação como o Cadastro do Agricultor Familiar (CAF), que é a identidade do produtor e garantir segurança jurídica e pertencimento.

“O produtor rural precisa desses documentos para acessar políticas públicas, e procuram informações, a exemplo: de como acessar o Bolsa Verde; muitos assentados com dúvidas sobre a sua propriedade, se está bloqueado, qual a sua situação de documentação da propriedade; tem muitos jovens que não estão na CAF, há necessidade de acesso a crédito jovem e precisam ser inseridos. O Sebrae fez um diagnóstico rural participativo, e identificou as principais necessidades do produtor nos assentamentos, que têm realidades muito próximas; a ausência de documentação fundiária, os impede de acessar crédito fundiário. Encontramos produtor com 26 anos de ocupação de propriedade, sem a documentação para poder acessar. No decorrer desse ano de 2025 ainda realizaremos outras ações semelhantes, de acordo com a necessidade, retomaremos com outras instituições para resolvermos e facilitar o acesso aos produtores rurais”, finaliza o analista do Sebrae, Erick Dias.

Parceiros

A Caravana de Atendimento Rural Integrado, é uma ação conjunta realizada pela parceria entre Sebrae, Governo do Estado, Governo Federal, e a Prefeitura Municipal de Mazagão; por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Amapá (INCRA), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR), Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro), Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepaq), Correspondente Bancário da CAIXA (CACTVS) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO).

A Caravana de Atendimento Rural Integrado é coordenada no Sebrae pela gerente da Unidade de Agronegócio e Indústria (UAC-Agrin), Larissa Queiroz; e pelo analista de negócios, Erick Dias; e conta com o apoio da gestora de projetos do Sebrae, Albanize Colares.

Serviço:

Sebrae no Amapá

