Sabores de Santana promete apresentar a melhor gastronomia do país

A Prefeitura de Santana em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e o Governo do Amapá, se unem e prepararam um evento para apresentar a melhor gastronomia do Brasil para a sociedade amapaense e visitantes.

O festival gastronômico Sabores de Santana está chegando à sua segunda edição e com o tema “A melhor gastronomia do Brasil é de Santana” o festival apresenta 15 receitas inéditas com ingredientes que remetem a cidade-porto do Amapá e fazem alusão também ao trabalho talentoso da Chef Flora, empreendedora e moradora do município, que ganhou o disputado Prêmio Nacional Dólmã – categoria nacional, considerado o Oscar da gastronomia brasileira.

O festival busca criar e fortalecer a identidade gastronômica de Santana, promovendo todo o setor local. O evento está previsto para o período de 25 a 27 de novembro, na Praça do Fórum, das 17h às 23h, no bairro Vila Amazonas e reúne 15 empresas do setor gastronômico, entre restaurantes, pizzarias, docerias e outros, que servirão ao público, menus criados especialmente para o evento, ao preço de R$ 20,00 a degustação. Além dos sabores da terra, haverá também o melhor da música, no Palco Puraquê, haverá a Feira de Artesanato e também as Aulas Shows de Culinária, com os melhores profissionais.

Os organizadores acreditam que haverá aproximadamente 20 mil pessoas nos 03 dias de festival e um movimento pra economia local de mais de R $500 mil reais. Mas fiquem atentos, as inscrições para as empresas de gastronomia se encerram na próxima quarta-feira 16/11 pelo link https://forms.gle/kWDMUhYjG5XdkSHt8 dúvidas podem ser dirimidas no (96) 98135-7900

Comunicação Prefeitura de Santana e Abrasel

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...