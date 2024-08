3ª Edição do Programa Casamento na Comunidade 2024 oficializa 100 matrimônios em Macapá

Em um ato de celebração do amor e da cidadania, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), em parceria com a Assembleia Legislativa (ALAP) e o Cartório Jucá Cruz, realizou a 3ª Edição do Programa Casamento na Comunidade de 2024, em Macapá. O evento, realizado no Auditório do Sebrae Amapá, na quarta-feira, 14, contou com a participação de 100 casais que disseram “sim” para a oficialização de suas histórias de amor.

Entre os noivos estavam Gianna Flexa e Cirnei Melo. Sua emocionante história começou há seis anos, mas somente agora conseguiram realizar o sonho de oficializar a união. “Foi o meu noivo que soube do programa, e ele fez tudo escondido. Pegou a minha certidão, e, quando eu soube, já era para participar da oficina. Fiquei muito feliz pela iniciativa dele de procurar saber e fazer essa surpresa para mim”, relata Gianna, emocionada.

Cirnei comenta que preparou a surpresa para sua noiva após saber do casamento comunitário por meio de uma colega de trabalho que também planejava se casar. “Ela e o noivo iam se casar, mas acabaram não realizando o casamento. Então, fiz todos os trâmites sem que a Gianna soubesse, peguei a documentação dela e dei entrada no processo de casamento. Agora estamos aqui, prestes a realizar um sonho que é tanto meu quanto dela”, complementa Cirnei.

O casamento comunitário não apenas oficializa relações, mas também promove a inclusão social, garantindo que mais cidadãos possam desfrutar dos benefícios legais e sociais do matrimônio. Segundo a coordenadora do programa, juíza Joenilda Lenzi, “os interessados podem comparecer ao Fórum da FAB, na unidade do Cejusc, e fazer sua inscrição, ao longo do ano, para ter a chance de realizar esse sonho em uma próxima edição”.

As inscrições para o casamento comunitário ocorrem sempre do dia 1º ao dia 20 de cada mês. Os interessados devem procurar a Central de Conciliação, que funciona no Fórum de Macapá, localizado na Av. FAB, nº 1737, no bairro Central. O horário de funcionamento é das 7h30 às 18h, sem interrupção.

Também é disponibilizado para tirar dúvidas e mais informações o número de WhatsApp 99144-3740 e o e-mail: casamentonacomunidade@tjap.jus.br.

Casamento na Comunidade

Criado em 2002, ainda com o nome de “Casamento Comunitário”, o Programa Casamento na Comunidade proporciona a união de centenas de casais a cada ano. O público-alvo são casais que já convivem maritalmente, mas apenas pessoas oficialmente solteiras, viúvas ou legalmente divorciadas podem contrair matrimônio, independentemente de cerimônia religiosa. Ao longo dos anos, a ação já resultou em mais de 20 mil casamentos.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Ana Júlia Pontes

Fotos: Carol Chaves

