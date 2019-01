Viva Maria: O que indigna é o descaso com a vida humana, diz Cristina Serra sobre Brumadinho

Consternados com mais uma tragédia ambiental de proporções avassaladoras, dedicamos esta edição de hoje do nosso Viva Maria à sofrida população de Brumadinho!

Ah, José, como você, quero ir para Minas, mas Minas não há mais. José, e agora? Resta- nos a poesia imortal e profética de Drummond, que, em sua Lira Itabirana, publicado em 1984, no jornal Cometa Itabirano, já havia criticado o efeito da mineração em seu estado natal extensivo a todo o Brasil:

“ O Rio? É doce.

A Vale? Amarga.

Ai, antes fosse

Mais leve a carga.

Entre estatais

E multinacionais,

Quantos ais!

A dívida interna.

A dívida externa

A dívida eterna.

Quantas toneladas exportamos

De ferro?

Quantas lágrimas disfarçamos

Sem berro?

Acredito que tanto quanto nós aqui, vocês que, de alguma forma, são os guardiões do lado mais vivo da natureza da gente, estejam com o coração enlameado, como a jornalista Cristina Serra, autora de um livro sobre a Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Como se sente Cristina?

EBC