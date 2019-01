Sisu 2019: resultado já está disponível

O programa está ofertando 235 mil vagas

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na manhã desta segunda-feira (28), o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesta edição, estão sendo ofertadas 235 mil vagas em 129 instituições de ensino superior do país. Os estudantes aprovados devem ficar atentos aos editais de matrícula publicados pelas próprias instituições de ensino onde os cursos são ofertados – o prazo para as matriculas acontecem entre 30 de janeiro e 04 de fevereiro.

A consulta do resultado pode ser feita na página do processo seletivo, no Boletim do Candidato, nas Instituições de Ensino e também na Central de Atendimento do MEC. Caso o estudante tenha interesse em participar da lista de espera, é necessário manifestar interesse no site do SiSU entre 29 de janeiro e 05 de fevereiro. O resultado será disponibilizado a partir de 07 de fevereiro e a orientação do Ministério da Educação (MEC) é que o candidato procure a instituição para verificar se foi aprovado.

Outra chance para ingressar em uma graduação é através do Programa Universidade para Todos (Prouni). Na próxima quinta-feira (31), começam as inscrições para o programa. Os interessados podem se candidatar às bolsas de estudo até o dia 03 de fevereiro. Os aprovados podem ser contemplados com bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em cursos não gratuitos.

Calendário do Sisu:

Resultado: 28 de janeiro

Interesse na lista de espera: de 29 de janeiro a 05 de fevereiro

Resultado da lista de espera: a partir de 07

Ascom Educa Mais Brasil