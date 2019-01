Casos de feminicídio praticamente dobraram no Pará

Em um ano, os casos de feminicídio quase que dobraram no Pará. No município de Santarém, o Centro de referência Maria do Pará chama atenção para a importância de denunciar agressões, inclusive as verbais, contra mulheres.



Cinquenta e quatro mulheres foram vítimas de feminicídio em 2018, no Pará. Um salto se comparado a 2017, quando 29 foram assassinadas pelo mesmo crime cometido em razão do gênero.



Os números de tentativas de feminicídio tiveram crescimento ainda mais vigoroso: 63, em 2018, contra 16 do ano anterior, quase quatro vezes mais.



Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado.



Dados deste ano, até 20 de janeiro, registram um feminicídio e cinco tentativas de assassinato de mulheres no Pará.



Em Santarém, uma rede de proteção e acolhimento busca reduzir a violência contra a mulher no município.



A coordenadora do Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher Maria do Pará, Diany Castro, destaca que o crime não se configura apenas quando a violência é física.



Segundo Diany, no centro as mulheres são encorajadas a denunciar agressão moral e psicológica, como críticas a sua forma física, inteligência ou insinuações sobre sua fidelidade.



Há dois anos, o centro passou a atender também os agressores. Segundo Diany Castro, cerca de 100 passaram pela Casa Maria Pará, este ano.



Além do Centro de Atendimento da prefeitura, a rede de proteção a mulher inclui a Delegacia Especializada e conta com apoio do sistema de justiça.



Para denunciar violência contra a mulher ligue 180.

EBC