Três Consórcios públicos municipais são criados no Amapá

A União Brasileira de Municípios (UBAM) informou a criação de três Consórcios Públicos Municipais que reúnem os Municípios por região no estado do Amapá, que terão ação conjuntas, com recursos federais já garantidos. São eles:

01- CONSÓRCIO METROPOLITANO

Cutias

Itaubal

Laranjal do Jarí

Macapá

Mazagão

Vitória do Jarí

Santana

02- CONSÓRCIO REGIÃO DOS LAGOS

Amapá

Calçoene

Pracuuba

Oiapoque

Tartarugalzinho

03- CONSÓRCIO BACIA DO AMAPARI

Ferreira Gomes

Pedra Branca do Amaparí

Porto Grande

Serra do Navio

Conforme informou a presidente estadual da UBAM no Amapá, Alandy Cavalcante, os Consórcios Públicos Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Sustentável, se constituem na mais importante ferramenta para que possam ser realizadas ações conjuntas nas cidades que os integram, tanto na área de infraestrutura, como saúde compartilhada, solução para o fim dos lixões e manutenção de uma agenda positiva em busca do crescimento econômico dos municípios, com geração de emprego e renda, já que os mesmos atravessam um longo período de escassez de recursos e falta de atenção do governo da União, que mantem um pacto federativo totalmente arcaico e que só serve ao governo central.

Para a presidente da UBAM, os consórcios terão um aporte de recursos que poderão ultrapassar 100 milhões de reais, para investimento no atendimento à saúde, educação, com o aparelhamento das escolas, como também na desburocratização e reforma administrativa para se buscar a eficiência e atendimento das demandas mais crescentes nas pequenas e grandes cidades.

Em encontro com os prefeitos, o governador Waldez Góes garantiu o apoio do governo do Amapá aos consórcios, além da garantia também do novo presidente do senado, Davi Alcolumbre, que coordena a bancada federal.

Alandy enfatizou que os consórcios estão acima de toda e qualquer divergência político-partidária. Ela prega uma grande união em prol do desenvolvimento do Amapá, deixando de lado os interesses pessoais. A presidente destacou o apoio do secretário de Estado das Cidades, Teles Júnior (Telinho) para o fortalecimento dos consórcios.